Xiaomi Watch S2 w wersji globalnej blisko. Smartwatch ma kolejny certyfikat

Xiaomi Watch S2 to smartwatche, które marka zaprezentowała w Chinach w grudniu. Wkrótce zobaczymy je także na innych rynkach i potwierdza to nam kolejny certyfikat, który otrzymało to urządzenie. Tym razem został on nadany przez malezyjski urząd SIRIM. Sprzęt znaleziono tam pod nazwą kodową M2207W1.

Globalne wersje zegarków z serii Xiaomi Watch S2 zostaną zaprezentowane w trakcie targów MWC 2023 w Barcelonie, które odbędą się w dniach 27 lutego – 2 marca. W trakcie konferencji firmy zobaczymy także smartfony z linii 13, która obejmie trzy modele, w tym warianty Pro oraz Lite.

Smartwatche Xiaomi Watch S2 nie będą drogie

Spodziewajmy się, że smartwatche Xiaomi Watch S2 nie będą drogie. Ceny w Europie powinny być atrakcyjne. Zegarki będą dostępne w dwóch wariantach z ekranami AMOLED o przekątnych 1,32 lub 1,43 cali. Znajdziemy tu też moduły GPS, NFC oraz Bluetooth 5.2. Natomiast obudowa zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM.

