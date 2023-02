Mi Band 8 coraz bliżej. Opaska Xiaomi już w produkcji

Mi Band 8 to nowa opaska Xiaomi, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Dowiadujemy się, że rozpoczęła się produkcja urządzenia. To oznacza, że oficjalna zapowiedź musi być bardzo nieodległa. Opaska Xiaomi Mi Band 8 zostanie oficjalnie zapowiedziana w ofercie zapewne w drugim kwartale 2023 roku.

Xiaomi Mi Band 8 to nowa opaska, która w przeciekach pojawia się od niedawna. Jej oficjalna zapowiedź musi być blisko. Skąd to wiemy? Nowe informacje na temat tego gadżetu przekazał sprawdzony w przeszłości leaker Mukul Sharma. Czego się dowiadujemy?

Opaska Xiaomi Mi Band 8 znajduje się w produkcji. To oznacza, że od oficjalnej zapowiedzi dzieli nas pewnie niewiele czasu. Najbardziej prawdopodobnym terminem zapowiedzi tego urządzenia w ofercie jest drugi kwartał 2023 r. Nie można jednak wykluczyć, że nastąpi to jeszcze przed końcem obecnego. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

Opaska Xiaomi Mi Band 8 owiana tajemnicą

Nowa opaska Xiaomi skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. O modelu Mi Band 8 wiadomo niewiele. Z pewnością pojawią się udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Na razie jednak nie wiadomo, jakie dokładnie. Na szczegóły związane z funkcjami i specyfikacją techniczną gadżetu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

