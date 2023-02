HomePod 2 ma pewne ograniczenia. Apple wyjaśnia, z czego to wynika

HomePod 2 to głośnik inteligentny Apple, który zadebiutował w sprzedaży. Urządzenie jest ciekawą kontynuacją pierwszej generacji, ale ma pewne ograniczenia. Firma postanowiła wyjaśnić, skąd takie decyzje. Zobaczmy sobie, z czego Apple zrezygnowało w głośniku HomePod 2 i w jaki sposób jest to tłumaczone.

HomePod 2 to głośnik inteligentny Apple, który został zapowiedziany w styczniu. W piątek odbyła się jego rynkowa premiera. Sprzęt jest ciekawy, ale w rzeczywistości ma pewne ograniczenia, które znamy z pierwszej generacji tego urządzenia. Z czego to wynika? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylili Matthew Costello oraz Alice Chan w wywiadach.

Stare Wi-Fi i Bluetooth

HomePod 2 ma te same przestarzałe moduły łączności bezprzewodowej, które znajdują się w pierwszej generacji głośnika. Tak więc znajdziemy tutaj Wi-Fi 4 (standard 802.11n), a nie nowoczesne 6E, które Apple umieściło już w innych urządzeniach. Na przykład komputerach Mac czy iPadach Pro. Następnie mamy starszy Bluetooth 5.0 zamiast 5.3, który też znajduje się już w różnych sprzętach z logo nadgryzionego jabłka. Firma wyjaśnia, że to wystarczy do zapewnienia wszystkich funkcji głośnika. Z drugiej strony jest to tak naprawdę szukanie oszczędności na etapie produkcji.

HomePod 2 w parę stereo z tą samą generacją

Apple pozwala na połączenie dwóch głośników HomePod 2 w parę stereo. Dzięki temu można uzyskać lepszą jakość audio. Nie jest to nowe rozwiązanie, bo znamy je już z pierwszej generacji tego sprzętu czy modelu Mini. Warto jednak dodać, że największe ograniczenie tej funkcji pozostało. Mowa o możliwości połączenia w parę różnych generacji urządzenia, co nadal nie jest możliwe. Firma twierdzi, że nowy głośnik wprowadza liczne udoskonalenia z zakresu odtwarzanego dźwięku i chcąc uzyskać najlepsze efekty potrzeba łączenia w parę z tą samą generacją, z czym niestety trzeba się pogodzić.

Wymienione wyżej ograniczenia nie sprawiają jednak, że HomePod 2 to zły głośnik. Przeciwnie, bo stanowi całkiem ciekawą ewolucję pierwszej generacji tego sprzętu. Z wyglądu jest bardzo podobny, ale Apple wymieniło w nim pewne podzespoły czy elementy odpowiedzialne za dźwięk i to wszystko sprawiło, że urządzenie jest jeszcze lepsze. Na uwagę zasługuje także dodanie czujników wilgotności oraz temperatury, co daje nowe możliwości z zakresu obsługi domu inteligentnego.

Apple HomePod 2 – specyfikacja techniczna

4-calowy woofer

pięć przetworników wysokotonowych

procesor Apple S7

chip UWB

wsparcie dla dźwięku przestrzennego z Dolby Atmos

czujnik temperatury i wilgotności

Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth 5.0

168 x 142 mm

2,3 kg

zgodność z HomeKit i Matter

