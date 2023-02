Redmi Smart Band 2 oficjalnie. Cena i specyfikacja opaski

Redmi Smart Band 2 to nowy gadżet w ofercie Xiaomi, który doczekał się premiery na rynkach globalnych. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna nowej opaski? Urządzenie ma 1,47-calowy ekran TFT oraz baterię o pojemności 210 mAh. Zobaczmy sobie, co jeszcze opaska Redmi Smart Band 2 ma do zaoferowania.