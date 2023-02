Amazfit GTR Mini w drodze. Są rendery i specyfikacja smartwatcha

Amazfit GTR Mini to nowy smartwatch, który nie został dochowany w tajemnicy. Do sieci wyciekły rendery oraz częściowa specyfikacja techniczna zegarka. Będzie on dostępny w trzech wersjach kolorystycznych i otrzyma 1,28-calowy ekran oraz GPS. Zobaczmy sobie, jak wygląda smartwatch Amazfit GTR Mini i co zaoferuje.