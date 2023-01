Redmi Smart Band 2 w przecieku. Jest cena i specyfikacja

Redmi Smart Band 2 to nowa opaska dla aktywnych od Xiaomi. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy. Do sieci wyciekły materiały promocyjne wraz ze specyfikacją techniczną. Gadżet ma 1,47-calowy ekran TFT LCD i baterię z czasem na 14 dni. Cena Redmi Smart Band 2 w euro jest już znana i jest atrakcyjna.

Redmi Smart Band 2 to opaska Xiaomi, która pojawia się w przeciekach od niedawna. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy i do sieci wyciekła specyfikacja techniczna oraz liczne materiały prasowe urządzenia. Znana jest także cena tego gadżetu. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo. Jest tego naprawdę sporo.

1,47-calowy ekran TFT LCD

Redmi Smart Band 2 to opaska dla aktywnych, w której Xiaomi umieściło wyświetlacz wykonany w technologii TFT LCD. Przekątna wyświetlacza to 1,47 cala i dało to o 10,5 proc. większy obszar dla obrazu względem Banda 7 od Xiaomi. Rozdzielczość obrazu to 247 ppi. Poza tym producent przygotował na start to wyboru ponad 100 tarcz.

Cena Redmi Smart Band 2 atrakcyjna

Cena Redmi Smart Band 2 także nie została dochowana do premiery w tajemnicy. Kwota została ustalona na poziomie zaledwie 34,99 euro. To daje nam w przeliczeniu około 165 zł i podobnej sumy spodziewajmy się także w Polsce. Urządzenie nie jest drogie.

Śledzenie ponad 30 aktywności

Opaska Redmi Smart Band 2 pozwala na śledzenie ponad 30 aktywności fizycznych. Następnie mamy pulsometr z funkcją monitorowania tętna przez 24 h na dobę. Nie zabrakło także opcji SpO2, a więc mierzenia poziomu natlenienia krwi. Na koniec warto wspomnieć o wielu funkcjach z zakresu monitorowania snu czy bardzo szczegółowych raportów powiązanych z tą funkcjonalnością gadżetu.

Bateria na 14 dni użytkowania

Pod obudową Redmi Smart Band 2 znajduje się bateria o pojemności 210 mAh, dla której Xiaomi deklaruje około 14 dni pracy w przypadku przeciętnej pracy. Natomiast w przypadku ciężkiego wykorzystania ma to być około sześciu dni. Następnie mamy magnetyczną ładowarkę.

Paski w sześciu kolorach

Opaska Redmi Smart Band 2 otrzyma na starcie paski w sześciu różnych kolorach. Są to oliwkowy, biały, czarny, niebieski, zielony oraz różowy. Całość zamknięto w obudowie zapewniającej ochronę przed wodą na poziomie do 5 ATM. To oznacza, że urządzenie przetrwa zanurzenie na głębokości do 50 m. Znana, ale niekompletna specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Redmi Smart Band 2 – specyfikacja techniczna

1,47-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 247 ppi

rozmiar pamięci — brak informacji

Bluetooth 5

pulsometr + funkcja SpO2

śledzenie ponad 30 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 210 mAh (do 14 dni pracy)

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

