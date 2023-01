Apple Watch X z watchOS 10 w drodze. Tak mają nazywać się nowe smartwatche

Apple Watch X to nowe smartwatche z watchOS 10, które możemy zobaczyć zamiast modeli series 9. Plotki związane ze zmianą nazwy zegarków z logo nadgryzionego jabłka zostały przekazane przez kilka źródeł. Coś więc musi być na rzeczy. Smartwatche Apple Watch X z oprogramowaniem watchOS 10 zobaczymy zapewne we wrześniu.

Apple na 10. rocznicę iPhone’ów również pominęło model z numerkiem 9 w nazwie. W zamian zobaczyliśmy całkiem rewolucyjnego (jak na 2017 r.) iPhone’a X z ekranem mającym notcha. Telefon wniósł świeży powiew na rynku smartfonów. Podobnie sytuacja może wyglądać z okazji urodzin smartwatchy z oprogramowaniem watchOS.

Smartwatche Apple Watch X z watchOS 10 we wrześniu

Nowe smartwatche z serii Apple Watch X zobaczymy we wrześniu tego roku. Sama zapowiedź systemy watchOS 10 nastąpi wcześniej, bo w trakcie keynote otwierającego konferencję WWDC 2023, czyli w czerwcu. Potem zostanie on udostępniony do testów w wersji beta. Natomiast finalna aktualizacja trafi na zegarki kilka miesięcy później.

źródło