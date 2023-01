TicWatch Pro 5 od Mobvoi z Wear OS 3 w drodze. Tak wygląda smartwatch

TicWatch Pro 5 to nowy smartwatch marki Mobvoi z platformą Wear OS 3. Premiera zegarka jest blisko i do sieci wyciekł render. Pełna specyfikacja techniczna urządzenia nie jest znana. Na jego temat wiadomo obecnie dosyć niewiele. Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5 pewnie zadebiutuje na targach MWC 2023.

TicWatch Pro 5 to nowy smartwatch marki Mobvoi, który w przeciekach pojawia się od dawna. Teraz doszło do kolejnego wycieku. W sieci pojawił się render prezentujący design nowego zegarka z Wear OS 3. Zobaczmy sobie, jak wygląda to urządzenie i co ono ma do zaoferowania.

Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5 ma okrągłą kopertę oraz nowoczesny design. Na jednym z boków obudowy znajdują się dwa przyciski i jeden z nich pełni rolę cyfrowej koronki. Następnie mamy procesor Snapdragon W5+ oraz platformę Wear OS 3. Widzimy też, że doszło do przeskoku w numeracji i pominięto cyfrę 4. Tetrafobia…

Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5 z Wear OS 3 na MWC 2023

Spodziewamy się, że Mobvoi zaprezentuje nowy smartwatch z systemem Wear OS 3 w trakcie targów MWC 2023. Te odbędą się w dniach 27 lutego – 2 marca i wtedy powinniśmy zobaczyć zegarek TicWatch Pro 5. Jego pełna specyfikacja techniczna na razie nie jest znana. Pewnie poznamy ją jednak jeszcze przed lutową premierą.

