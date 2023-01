Nowy HomePod w ofercie Apple. Cena i specyfikacja

Nowy HomePod doczekał się premiery. Głośnik inteligentny Apple z Siri doczekał się odświeżenia. Z zewnątrz przypomina pierwszą generację, ale specyfikacja techniczna uległa zmianie. Cena głośnika HomePod została natomiast zatrzymana na dotychczasowym poziomie. Zobaczmy sobie, co to urządzenie oferuje.

Nowy HomePod został wprowadzony do oferty przez Apple bez większego rozgłosu. Spodziewaliśmy się, że urządzenie pojawi się dopiero później w tym roku. Tymczasem wprowadzono je po chwili od debiutu nowych laptopów MacBook Pro oraz komputera Mac Mini. Jak prezentuje się cena i specyfikacja techniczna tego sprzętu? Rzućmy sobie na to okiem.

Design bez zmian

Nowy HomePod na pierwszy rzut oka wygląda identycznie, co pierwszy głośnik inteligentny z Siri. Design nie uległ zmianom, ale w rzeczywistości pojawia się wiele udoskonaleń pod obudową. Urządzenie ponownie dostępne jest w białym oraz czarnym kolorze. Siatka ochronna została wykonana w 100 proc. z materiałów pochodzących z recyklingu. Natomiast u góry znajduje się powierzchnia dotykowa, która to jednak nie wprowadza istotnych ulepszeń, choć sugerowały to starsze plotki.

Większe możliwości audio

Nowy HomePod być może wygląda jak ten stary, ale wprowadza zupełnie nowe możliwości z zakresu obsługi dźwięku. W oficjalnym opisie urządzenia czytamy, że umieszczono tu: przetwornik niskotonowy o wysokiej amplitudzie, zaawansowany napęd pozwalający na wychylenie membrany aż do 20 mm, wbudowany mikrofon z efektem basowym i układ pięciu przetworników wysokotonowych z technologią kształtowania wiązki akustycznej. Nie zabrakło też wsparcia dla technologii AirPlay czy możliwości parowania dwóch głośników w jeden system audio. Oczywiście jest to możliwe tylko w przypadku wykorzystania tych samych generacji sprzętu.

Nowy HomePod ma czujnik temperatury i wilgotności

Apple w nowym głośniku HomePod umieściło także rozwiązania, które z powodzeniem sprawdzą się w domu inteligentnym. Są to czujnik temperatury oraz wilgotności, które można połączyć na przykład z roletami w oknach, które będą automatycznie zasłanianie w przypadku wykrycia większej temperatury. Warto dodać, że firma umieściła go także w pierwszej generacji modelu Mini i zamierza to aktywować wraz z aktualizacją oprogramowania.

Cena nowego głośnika HomePod bez zmian

Nowy HomePod kosztuje tyle samo, co pierwsza generacja tego głośnika inteligentnego z Siri po obniżce. W Stanach Zjednoczonych jest to więc 299 dol., gdzie najpierw było to 349 dol. Urządzenie można już zamawiać na terenie kilkunastu rynków. Dostępność zapowiedziano na 3 lutego i wtedy pierwsze egzemplarze powinny trafić w ręce klientów.

Zgodność z Matter

Nowy HomePod jest oczywiście kompatybilny z HomeKit, czyli platformą Apple. Zapewnia jednak także wsparcie dla bardziej uniwersalnego standardu, który jest Matter. Pozwala na łączenie się ze zgodnymi z nim urządzeniami oraz może stanowić dla nich hub. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest niżej.

Nowy HomePod – specyfikacja techniczna

4-calowy woofer

pięć przetworników wysokotonowych

procesor Apple S7

chip UWB

wsparcie dla dźwięku przestrzennego z Dolby Atmos

czujnik temperatury i wilgotności

Wi-Fi 802.11n

Bluetooth 5.0

168 x 142 mm

2,3 kg

zgodność z HomeKit i Matter

