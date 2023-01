Grogu, czyli Google pracuje nad trackerem jak Apple AirTag

Grogu to tracker Bluetooth, nad którym pracuje Google. Będzie to więc urządzenie konkurujące o klientów z Apple AirTag. Wiemy, że gadżet ma być zgodny z funkcją szybkiego parowania z Androida. Niestety na temat Grogu wiadomo obecnie niewiele. Sprzęt pojawi się w ofercie Google zapewne później w 2023 r.

Grogu to nazwa kodowa nowego urządzenia, nad którym pracuje dział sprzętowy Google. Tym razem jest to tracker Bluetooth jak Apple AirTag czy podobne gadżety. Co już wiadomo na temat tego projektu? Niestety na razie bardzo niewiele. Zobaczmy sobie, czego mamy się spodziewać.

Tracker Bluetooth Grogu ukrywa się także pod inną nazwą i tą jest GR10. Gadżet opracowywany jest przez zespół Nest. Sprzęt znaleziono w referencjach związanych z szybkim parowaniem z Androida. Poza tym wygląda na to, że nie zabraknie zarówno wsparcia dla UWB, jak i Bluetooth Low Energy.

Tracker Google Grogu z UWB jak Apple AirTag

Apple w swoim lokalizatorze AirTag również zapewniło wsparcie dla UWB, czyli Ultra-Wideband. Tracker Grogu skrywa przed nami jeszcze wiele tajemnic. Spodziewajmy się, że premiera odbędzie się później w 2023 r. Możliwe, że już w trakcie majowej konferencji I/O lub też ewentualnie debiut zbiegnie się z premierą nowych Pixeli. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się dopiero z czasem.

