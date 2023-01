Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i S1 Pro otrzymują paski w nowym kolorze

Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i Watch S1 Pro to urządzenia naręczne, które doczekały się nowych opcji. Producent przygotował nowe paski w kolorze magenty. Przygotowano je z okazji Chińskiego Nowego Roku. Najtańszy z nowych pasków powstał z myślą o opasce Xiaomi Band 7. Te dla smartwatchy są nieco droższe.

Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i S1 Pro to popularne urządzenia naręczne marki, które debiutowały w ofercie w zeszłym roku. Z okazji Chińskiego Nowego Roku producent przygotował nowe opcje dla tych akcesoriów. Są to paski w magentowym kolorze, który podkreśla to wydarzenie z Państwa Środka.

Magentowe paski dla Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i S1 Pro widoczne są na załączonych renderach. Akcesorium dla opaski jest najtańsze, bo zostało wycenione na 59 juanów, czyli około 38 zł. Natomiast w przypadku smartwatchy ich cena została ustalona na 99 juanów. To daje nam równowartość 64 zł.

Nowe paski dla Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i S1 Pro tylko w Chinach

Niestety takie paski dla urządzeń Xiaomi Band 7 Pro, Watch S2 i S1 Pro można zakupić tylko w Chinach. Będą one dostępne przez ograniczony czas począwszy od 21 stycznia. Nie spodziewajmy się, że będzie je można zakupić także w Europie, z czym trzeba się pogodzić. Na to się nie zanosi i do wyboru pozostaną tylko te dotychczasowe.

