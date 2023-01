AirPods Lite i Max 2 w drodze. Kiedy zobaczymy nowe słuchawki bezprzewodowe Apple?

AirPods Lite oraz AirPods Max 2. generacji to nowe słuchawki bezprzewodowe, które szykuje Apple. Kiedy odbędzie się ich premiera? Jeśli plotki na ich temat są prawdziwe, to pojawią się one w ofercie Apple już w przyszłym roku. Na razie są to produkty, które znajdują się w fazie opracowywania i trochę na nie poczekamy.