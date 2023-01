Xiaomi Watch S2 w wersji global coraz bliżej

Xiaomi Watch S2 w wersji global zbliża się wielkimi krokami. Smartwatch uzyskał kolejny certyfikat od jednego z urzędów, co przybliża go do debiutu. Międzynarodowa edycja zegarka powinna pojawić się jeszcze w tym kwartale. Obecnie smartwatch Xiaomi Watch S2 oferowany jest w sprzedaży tylko na terenie Chin.

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, który w Chinach debiutował w grudniu. Co z wersją global? Takie zegarek jest w przygotowaniu, co wiemy nie od dziś. Wygląda na to, że jego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczy o tym certyfikat, który został nadany przez kolejny urząd.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 global uzyskał certyfikat od urzędu IMDA. To oznacza, że otrzymał kolejne zielone światło związane z wprowadzeniem sprzętu do oferty poza Chinami. Wygląda na to, że międzynarodowa edycja zegarka pojawi się w pierwszym kwartale 2023 r. Zbiegnie się to zapewne z debiutem smartfonów 13 i 13 Pro.

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, który dostępny jest w dwóch edycjach z ekranami AMOLED o przekątnych 1,32 lub 1,43 cala. Znajdziemy tu też GPS, NFC oraz Bluetooth 5.2. Natomiast całość zamknięto w obudowie, która zapewnia ochronę przed wodą na poziomie 5 ATM. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Watch S2 – specyfikacja techniczna

1,32- lub 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli z funkcją Always on Display

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

pulsometr

bateria o pojemności 305 lub 500 mAh

śledzenie ponad 100 aktywności

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

MIUI Watch OS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło