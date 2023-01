Apple Watch Ultra 3 z micro LED. W drodze też AirPods Lite

Apple Watch Ultra 3. gen. to smartwatch, który zadebiutuje w 2024 r. Dowiadujemy się, że ma on wprowadzić istotną zmianę w postaci ekranu micro LED. Firma szykuje też słuchawki bezprzewodowe AirPods Lite. Choć pewnie trafią one na rynek pod inną nazwą i ta jest na razie umowna. Zobaczmy, czego mamy się spodziewać.

Apple Watch Ultra 3. gen. oraz AirPods Lite to nowe produkty z logo nadgryzionego jabłka, które są w drodze. Pewne informacje na ich temat uzyskał analityk Jeff Pu. Nowy smartwatch i słuchawki bezprzewodowe prędko się nie pojawią. Jednak to pierwsze urządzenie ma wnieść istotną zmianę.

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 otrzyma większy ekran. Jego przekątna zostanie zwiększona z dotychczasowych 1,92 do 2,1 cala. Jakby tego było mało, to będzie to wyświetlacz wykonany w innej technologii – micro LED zamiast obecnej OLED. To pozwoli m.in. na zwiększenie jasności i przełoży się na większą oszczędność energii baterii.

Apple Watch Ultra 3 i AirPods Lite w 2024 roku

Zarówno smartwatch Apple Watch Ultra 3, jak i słuchawki bezprzewodowe AirPods Lite mają pojawić się w ofercie w 2024 r. Prędko więc ich nie zobaczymy. O drugim urządzeniu wiadomo niewiele. Cena powinna być niższa względem 2. gen., gdzie jest to 129 dol. Sama nazwa produktu też zapewne będzie inna. Na więcej szczegółów musimy poczekać

