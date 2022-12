Redmi Watch 3, Band 2 i Buds 4 Lite zaprezentowane. Znamy ceny produktów

Redmi Watch 3, Band 2 i Buds 4 Lite to nowości, które submarka Xiaomi zaprezentowała dziś w Chinach. To smartwatch, opaska oraz słuchawki bezprzewodowe. Ceny Redmi Watch 3, Band 2 i Buds 4 Lite są już znane. Zobaczmy sobie na specyfikacje techniczne nowych produktów.

Redmi Watch 3, Band 2 i Buds 4 Lite to produkty, które zostały dziś zaprezentowane zgodnie z zapowiedziami. Premiera odbyła się w Chinach wraz ze smartfonami z serii K60. Zobaczmy sobie, jak prezentują się ceny nowości oraz ich specyfikacje techniczne i funkcje.

Redmi Watch 3 to tani smartwatch

Redmi Watch 3 to niedrogi smartwatch, który ma 1,75-calowy ekran wykonany w technologii AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 341 ppi, czyli 1,3 razy większej względem poprzedniej generacji zegarka. Xiaomi chwali się też jasnością w postaci 600 nitów. Sam obszar wyświetlania zwiększył się o 14,8 proc. Zegarek ma też moduł Bluetooth LE, który pozwala na prowadzenie rozmów, a przy okazji zapewnia niskie zużycie energii. Nie zabrakło także funkcji śledzenia różnych aktywności fizycznych.

Opaska Redmi Band 2 z wieloma udoskonaleniami

Redmi Band 2 to niedroga opaska, która ma ekran o przekątnej 1,47 cala i oferuje o 76 proc. większy obszar wyświetlania względem poprzedniej generacji. Bateria ma pojemność 210 mAh i producent deklaruje na jednym naładowaniu baterii do 14 dni pracy. Całość zamknięto w obudowie wodoszczelnej na poziomie do 5 ATM.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 Lite

Redmi Buds 4 Lite to niedrogie słuchawki bezprzewodowe, które Xiaomi zaprojektowało z myślą o młodszych użytkownikach. Waga to zaledwie 3,9 g i do wyboru są cztery różne kolory obudowy. Są to czarny, pomarańczowy, biały oraz zielony. Za łączność bezprzewodową odpowiada najnowszy Bluetooth 5.3. Firma deklaruje do 5 h słuchania muzyki, a w połączeniu z etui jest to do 20 h.

Ceny Redmi Watch 3, Band 2 i Buds 4 Lite atrakcyjne

Ceny nowości zaprezentowanych przez submarkę Xiaomi są bardzo atrakcyjne. Kwoty widać poniżej.

Redmi Watch 3 – 499 juanów (ok. 315 złotych)

Redmi Band 2 – 159 juanów (ok. 100 złotych)

Redmi Buds 4 Lite – 139 juanów (ok. 90 złotych)

Na razie wymienione produkty będą dostępne w sprzedaży w Chinach. Nie wiadomo, kiedy pojawią się na rynku w Europie. Na pewno nie nastąpi to wcześniej niż w pierwszym kwartale 2023 r.

