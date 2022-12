Redmi Watch 3 i Band 2 w drodze. Smartwatch i opaska są blisko

Redmi Watch 3 i Redmi Band 2 to nowy smartwatch oraz opaska submarki Xiaomi. Oba te produkty są blisko i zobaczymy je już za dwa dni. Premiera odbędzie się wraz ze smartfonami z serii K60. Znamy już wygląd Redmi Watch 3 i Band 2, ale pełne specyfikacje techniczne czy ceny gadżetów nie są na razie znane.

Redmi Watch 3 i Band 2 to nowe produkty, które zobaczymy wraz z serią smartfonów K60. To oznacza, że smartwatch oraz opaska zostaną zaprezentowane już 27 grudnia. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja marki w Chinach, gdzie zobaczymy te wszystkie nowości. Co już wiadomo na temat nadchodzących gadżetów?

Redmi Watch 3 to smartwatch, który ma 1,75-calowy ekran AMOLED o zagęszczeniu pikseli na poziomie 341 ppi, czyli 1,3 razy lepszy względem poprzedniej generacji zegarka. Xiaomi chwali się także jasnością w postaci 600 nitów. Sam obszar wyświetlania zwiększył się o 14,8 proc.

Smartwatch Redmi Watch 3 i opaska Band 2 z tajemnicami

Więcej informacji na razie nie podano. Smartwatch Redmi Watch 3 oraz opaska Band 2 skrywają przed nami jeszcze mnóstwo tajemnic. Pełne specyfikacje techniczne czy ceny nie są na razie znane i na te szczegóły przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, co warto mieć na uwadze. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wtorkową premierę.

