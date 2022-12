OnePlus Buds Pro 2 na zdjęciach. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

OnePlus Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe chinskiej marki. Do sieci wyciekły zdjęcia, które prezentują nam ten produkt na żywo. Na nich widać zarówno same słuchawki w kolorze zielonym, jak i dedykowane etui do ładowania. Wiemy, że premiera OnePlus Buds Pro 2 odbędzie się na początku lutego.