Xiaomi Watch S2 trafi do Europy. Smartwatch nie tylko dla Chin

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, który dopiero co zadebiutował w Chinach. Cena jest atrakcyjna i do wyboru są dwa rozmiary. Teraz dowiadujemy się, że zegarek będzie dostępny także w ujęciu globalnym. Nie nastąpi to na dniach, ale już wkrótce urządzenie powinno trafić także do Europy.

Taką informację na temat Xiaomi Watch S2 uzyskał leaker Mukul Sharma, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu marki. Nie podano więcej szczegółów. Możemy jednak się domyślać, że smartwatch trafi do sprzedaży w Europie w pierwszym kwartale 2023 r. Wraz z flagowcami z serii 13.

Xiaomi Watch S2 jest dostępny w dwóch rozmiarach i ma okrągły ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Znajdziemy tu też NFC oraz moduł GPS. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet do 12 h pracy. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 – specyfikacja techniczna

1,32- lub 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli z funkcją Always on Display

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

pulsometr

bateria o pojemności 305 lub 500 mAh

śledzenie ponad 100 aktywności

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

MIUI Watch OS

źródło