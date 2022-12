Xiaomi Watch S2 oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Xiaomi Watch S2 to nowy smartwatch, którego premiera odbyła się w Chinach. Specyfikacja techniczna obejmuje okrągły ekran AMOLED, Bluetooth 5.2 czy NFC. Następnie mamy baterię, która zapewni do 12 dni pracy. Zobaczymy sobie, jak prezentuje się cena Xiaomi Watch S2 oraz wyposażenie i funkcje smartwatcha.

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Zobaczyliśmy go wraz z flagowcem 13 Pro oraz nakładką MIUI 14. Cena wersji 42 mm została ustalona na poziomie 999 juanów (ok. 640 zł). Model 46 mm kosztuje o 100 juanów więcej, a za skórzane paski trzeba dopłacić 200 juanów. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna zegarka.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 ma 1,32- lub 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli z funkcją Always on Display. Następnie mamy moduły NFC i Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też GPS-u. Wbudowana bateria ma zapewnić na jednym naładowaniu do 12 dni pracy.

Ponadto Xiaomi Watch S2 ma wbudowany pulsometr oraz zapewnia śledzenie ponad 100 trybów sportowych. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a więc pozwala na zanurzenie na głębokość do 50 m. Całość pracuje pod kontrolą MIUI Watch OS. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Watch S2 – specyfikacja techniczna

1,32- lub 1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli z funkcją Always on Display

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

pulsometr

bateria o pojemności 305 lub 500 mAh

śledzenie ponad 100 aktywności

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

MIUI Watch OS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło