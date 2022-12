Xiaomi Watch S2 i Buds 4 na jednym renderze obok siebie

Xiaomi Watch S2 i Buds 4 to nowe produkty, które zobaczymy w niedzielę. To nadchodzące smartwatche oraz słuchawki bezprzewodowe, które firma zaprezentuje wraz ze smartfonami 13 i 13 Pro. Debiut jest blisko. Xiaomi opublikowało render, na którym można zobaczyć obok siebie zegarek Watch S2 oraz słuchawki Buds 4.

Xiaomi Watch S2 to nowy smartwatch marki, który zostanie pokazany już w niedzielę. Wraz z nim zobaczymy słuchawki bezprzewodowe Buds 4, które to także były obiektem różnych przecieków. Firma udostępniła render, na którym mamy okazję zobaczyć obie nowości. Wraz z towarzystwem smartfona z serii 13. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 ma okrągłą kopertę, w której umieszczono wyświetlacz AMOLED. Z boku obudowy znajdują się dwa przyciski. Widzimy też skórzany pasek w zielonym kolorze. Następnie mamy słuchawki bezprzewodowe Buds 4, które mają pudełeczko w podobnym kolorze. Wygląda to całkiem ciekawie.

Xiaomi Watch S2 i Buds 4 z premierą w niedzielę

Oficjalna zapowiedź smartwatchy Xiaomi Watch S2 oraz słuchawek bezprzewodowych Buds 4 odbędzie się 11 grudnia, a więc w najbliższą niedzielę. Następnie mamy smartfony z serii 13 oraz nowy komputer stacjonarny, który będzie nowością w portfolio marki. Poza tym spodziewamy się prezentacji nakładki MIUI 14.

