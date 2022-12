Huawei Watch Buds to smartwatch i słuchawki w jednym. Cena nie jest niska

Huawei Watch Buds to nietypowy produkt. To smartwatch i słuchawki bezprzewodowe w jednym. Chiński producent zdecydował się na dosyć nietypowe połączenie. Urządzenie ma 1,43-calowy ekran AMOLED oraz oferuje funkcję EKG. Cena Huawei Watch Buds nie jest jednak niska. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja smartwatcha.

Huawei Watch Buds to smartwatch i słuchawki bezprzewodowe w jednym. Urządzenie miało zadebiutować wcześniej, ale jego debiut przełożono. Produkt jest dosyć nietypowy, ale pomysł może chwyci. Zobaczmy, jak prezentują się cena oraz specyfikacja techniczna tego gadżetu.

Okrągły ekran AMOLED

Smartwatch Huawei Watch Buds ma okrągły ekran wykonany w technologii AMOLED, który umieszczono w stalowej ramce. Jest to wyświetlacz o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466 pikseli. To daje nam zagęszczenie obrazu na poziomie 326 ppi. Panel został pokryty szkłem 3D, a po jego uniesieniu do góry wyłaniają się dwie słuchawki bezprzewodowe.

Niezbyt długi czas pracy na baterii

Huawei Watch Buds ma akumulator o pojemności 410 mAh. Bateria nie jest mała jak na smartwatcha. Jednak zapewnia tylko maksymalnie trzy dni pracy. Obie słuchawki bezprzewodowe mają akumulatorki o pojemności 30 mAh każdy. Producent deklaruje do 4 h słuchania muzyki (3 h z włączoną redukcją hałasu). Natomiast czas rozmów wynosi maksymalnie 2,5 h.

Cena Huawei Watch Buds nie jest niska

Cena Huawei Watch Buds nie należy do najniższych. W Chinach została ustalona na poziomie 2988 juanów, czyli około 1900 zł. Jeśli jednak urządzenie trafi do sprzedaży w Europie, to w Polsce spodziewajmy się kwoty na poziomie około 3 tys. zł. Tanio nie będzie. W Państwie Środka zegarek ze słuchawkami można zamawiać od dziś.

Funkcja EKG i wiele innych

Smartwatch Huawei Watch Buds ma wiele funkcji, które oferują inteligentne zegarki. Znajdziemy tu oczywiście pulsometr (5. generacji) z ciągłym pomiarem tętna czy opcję SpO2, co pozwala na monitorowanie poziomu natlenienia krwi. Jest też śledzenie cykli menstruacyjnych kobiet czy rozbudowane związane ze snem. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Huawei Watch Buds – specyfikacja techniczna

1,43-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli (326 ppi)

6-osiowy sensor

optyczny pulsometr 5. generacji

Bluetooth 5.2

NFC

funkcja SpO2

bateria o pojemności 410 mAh

47 × 47,5 × 14,99 mm

66,5 g

HarmonyOS 3

