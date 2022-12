DJI Mini 3 w drodze. Dron pozuje na renderach

DJI Mini 3 to dron, którego premiera musi być blisko. Świadczą o tym rendery, które przedostały się do sieci już teraz. Te ujawniają nam wygląd maszyny. Design jest bardzo podobny do modelu Pro. Dron DJI Mini 3 ma cztery składane ramiona z wirnikami oraz kamerę, której to specyfikacja na razie jest tajemnicą.

Dron DJI Mini 3 ma cztery składane ramiona, na których znajdują się dwupłatowe wirniki. Z przodu znajduje się kamera, ale jej specyfikacja techniczna nie jest znana. Oczywiście spodziewajmy się zaniżonych parametrów względem tej, którą producent umieścił w modelu Pro, co nie powinno nikogo dziwić.

Specyfikacja drona DJI Mini 3 nieznana

O dronie DJI Mini 3 wiadomo obecnie bardzo niewiele. Specyfikacja techniczna maszyny nie jest znana. Będzie ona oczywiście zaniżona względem modelu Pro, ale to natomiast przełoży się na niższą cenę, która to również na razie pozostaje tajemnicą. Na więcej szczegółów trzeba będzie jeszcze poczekać. Zapewne poznamy je jednak jeszcze przed planowaną premierą.

