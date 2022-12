Huawei Watch Buds w drodze. To smartwatch i słuchawki w jednym

Huawei Watch Buds to nietypowy gadżet. Dlaczego? To smartwatch oraz słuchawki bezprzewodowe w jednym. Jest to dosyć nietypowe połączenie, ale sam pomysł jest ciekawy. Jak to wyszło w praktyce? Rzućmy sobie na to urządzenie okiem.

Smartwatch Huawei Watch Buds skrywa słuchawki bezprzewodowe typu TWS pod obudową. To tam się ładują, jak w zwykłym etui ładującym. Sam zegarek bazuje na designie zapożyczonym z modelu GT 3. Wiemy też, że całość pracuje pod kontrolą autorskiej platformy HarmonyOS 3. Niestety specyfikacja techniczna gadżetu na razie pozostaje owiana tajemnicą.

Smartwatch i słuchawki Huawei Watch Buds opóźnione

Premiera Huawei Watch Buds miała odbyć się w Chinach już 2 grudnia. Została jednak anulowana i wpływ na to ma śmierć byłego sekretarza generalnego KPCh oraz prezydenta Jianga Zemina. Spowodowało to odwołanie różnych konferencji w Państwie Środka także wśród innych firm. Nowy termin prezentacji nie został na razie podany, ale powinniśmy go poznać w niedługim czasie.

