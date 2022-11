Xiaomi Watch S2 w drodze. Jest cena smartwatcha

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, który będzie następcą udanego modelu S1. Urządzenie nie zostało dochowane w tajemnicy do premiery i do sieci wyciekły rendery oraz cena zegarka. Gadżet ma kosztować w Chinach około 999 juanów (ok. 622 zł). Zobaczmy sobie, jak wygląda ten sprzęt.

Xiaomi Watch S2 to smartwatch, który ma okrągłą kopertę i taki też wyświetlacz. Wiemy, że ekran został wykonany w technologii AMOLED. Na boku obudowy znajdują się dwa przyciski. Została ona wykonana ze stali nierdzewnej. Spodziewajmy się także modułu GPS oraz funkcji telefonowania poprzez Bluetooth.

Smartwatch Xiaomi Watch S2 w dwóch rozmiarach

Wiemy też, że do wyboru będą dwa smartwatche z serii Xiaomi Watch S2 w różnych rozmiarach. Pierwszy w 42 mm i dwóch kolorach (złotym oraz czarnym), a drugi ma 46-mm kopertę i srebrny lub czarny odcień. Więcej informacji na razie nie jest znanych i nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na kolejne szczegóły.

źródło