Xiaomi Buds 4 z datą premiery. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

Xiaomi Buds 4 to nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiego producenta. Została podana data premiery. Tą jest 1 grudnia, a to oznacza, że oficjalna zapowiedź odbędzie się już za kilka dni. Wraz ze smartfonami z serii 13 i MIUI 14. To ostatnie to nowa nakładka producenta dla jego telefonów.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 4 Pro to model typu TWS. Są to niewielkie „pchełki”, które nie są ze sobą połączone. Na jednym z renderów mamy także okazję zobaczyć z bliska pudełeczko do ładowania. Całość prezentuje się całkiem nieźle.

Słuchawki bezprzewodowe Xiaomi Buds 4 bez ANC

Kształt samych słuchawek i brak wkładek dousznych w Xiaomi Buds 4 pozwala nam przypuszczać, że nie znajdziemy tu funkcji ANC. Mowa oczywiście o opcji aktywnego wyciszania szumów, co zarezerwowane jest dla droższych modeli. Tutaj tego rozwiązania nie znajdziemy, co warto mieć na uwadze. Cena nie jest na razie znana, ale domyślamy się, że powinna być atrakcyjna.

