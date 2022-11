Oppo Watch SE w nowych wersjach. Smartwatche dostają nowe kolory

Oppo Watch SE to smartwatch, który debiutował w październiku. Teraz producent zapowiedział w ofercie nowe kolory. Są to szary z

Oppo Watch SE to smartwatch, który debiutował w październiku. Teraz producent zapowiedział w ofercie nowe kolory. Są to szary z paskiem z tworzywa sztucznego oraz brązowym wykonanym ze skóry. Pierwszy zegarek został wyceniony na 999 juanów (ok. 632 zł), a drugi na 1099 juanów (ok. 695 zł).

Smartwatch Oppo Watch SE ma 1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 372 x 430 pikseli z funkcją AoD. Następnie mamy procesor Snapdragon Wear 4100+ z 1 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Bateria ma pojemność 400 mAh.

Oppo Watch SE ma też moduły NFC oraz Bluetooth 5.0. Smartwatch jest w stanie śledzić ponad 100 aktywności. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia w wodzie na głębokości do 50 m. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Smartwatch Oppo Watch SE – specyfikacja techniczna

1,75-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 372 x 430 pikseli z funkcją AoD

procesor Snapdragon Wear 4100+

1 GB pamięci RAM

8 GB pamięci na dane

Bluetooth 5.0

NFC

bateria o pojemności 400 mAh

modem LTE + eSIM

pulsometr

monitorowanie ponad 100 aktywności fizycznych

obudowa wodoszczelna na poziomie 5 ATM

