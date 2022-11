Redmi Buds 4 Lite na renderach. Tak wyglądają nowe słuchawki bezprzewodowe

Redmi Buds 4 Lite to nowe słuchawki bezprzewodowe submarki Xiaomi. Do sieci wyciekły ich rendery prasowe. Te ujawniają nam design podobny do AirPods 3. Niestety specyfikacja techniczna nowych słuchawek nie jest na razie znana. Nie spodziewajmy się jednak w Redmi Buds 4 Lite funkcji aktywnego wyciszania szumów.

Redmi Buds 4 Lite to słuchawki bezprzewodowe, których premiera jest bardzo blisko. Nie udało się ich dochować w tajemnicy do premiery i do sieci wyciekły ich rendery prasowe. Te ujawniają nam design. Również samego etui ładującego. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten gadżet.









Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 Lite z wyglądu przypominają AirPods 3. Co rzuca się w oczy, to brak nasadek dousznych. To oznacza, że nie spodziewajmy się funkcji ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów. Samo pudełeczko jest bardzo zaokrąglone. Design może się podobać, ale jest to oczywiście ocena każdej osoby.

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 Lite blisko

Słuchawki bezprzewodowe Redmi Buds 4 Lite muszą być nieodległe. Ich premiera pewnie odbędzie się w grudniu lub najpóźniej pierwszym kwartale 2023 r. Specyfikacja techniczna gadżetu nie jest jednak znana. Spodziewajmy się, że za łączność bezprzewodową będzie tu odpowiadać moduł Bluetooth w wersji co najmniej 5.2. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło