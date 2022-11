Redmi Smart Band 2 blisko. Nowa opaska Xiaomi w drodze

Redmi Smart Band 2 to niedroga opaska Xiaomi, która jest w przygotowaniu. Wygląda na to, że premiera gadżetu jest nieodległa. Wskazuje na to masowa produkcja urządzenia, którą uruchomiono na wybranych rynkach wraz z dedykowanym dockiem. Niestety o opasce Xiaomi Redmi Smart Band 2 wiadomo obecnie niewiele.