Ładowarka MagSafe dla iPhone’ów. Apple miało na nią różne pomysły

Ładowarka MagSafe dla iPhone’ów została wprowadzona przez Apple w 2020 r. Co ciekawe producent miał różne pomysły związane z tym akcesorium. Pracowano nad czymś, co nazwano Magic Charger. Taka ładowarka MagSafe miała zewnętrzną obudowę. Finalnie jednak Apple z tego rozwiązania postanowiło zrezygnować.

MagSafe to ładowarka bezprzewodowa, która pojawiła się w ofercie Apple w 2020 r. Tymczasem producent testował różne prototypy tego akcesorium. Pomysły związane z tym urządzeniem z pewnością były dosyć nietypowe. Wśród nich było coś, co nazwano Magic Charger. Co planował gigant z Cupertino?

Ładowarka MagSafe o nazwie Magic Charger widoczna jest na załączonych zdjęciach. Widzimy, że tak naprawdę jest to akcesorium będące obecnie w ofercie, które dodatkowo umieszczono w specjalnej obudowie wykonanej z aluminium. Apple na to się finalnie nie zdecydowało.

Ładowarka Apple MagSafe Magic Charger ma klony

Apple nie zdecydowało się na wprowadzenie takiej ładowarki bezprzewodowej MagSafe do oferty. Co nie zmienia faktu, że pomysły zostały pochwycone przez firmy trzecie. W ofercie wybranych producentów znajdują się podobne akcesoria. Nie wiadomo, dlaczego gigant z Cupertino finalnie na coś takiego się nie zdecydował, ale postawiono na ładowarkę Duo. Trudno powiedzieć też, czy Magic Charger miał jakieś dodatkowe funkcje względem oryginału.

