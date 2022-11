Amazfit Pop 2 zaprezentowany. Cena i specyfikacja smartwatcha

Amazfit Pop 2 to nowy i niedrogi smartwatch marki, którego premiera odbyła się w Indiach. Specyfikacja techniczna zegarka obejmuje 1,78-calowy ekran AMOLED czy moduł Bluetooth 5.2. Wbudowana bateria ma zapewnić nawet 10 dni pracy. Zobaczmy sobie, jaka jest cena Amazfit Pop 2 i wyposażenie smartwatcha.

Amazfit Pop 2 to niedrogi smartwatch, którego premiera w Indiach odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Cena zegarka jest atrakcyjna. Została ustalona na poziomie 3999 rupii (ok. 222 zł), ale początkowo będzie go można kupić za 700 rupii mniej. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia.

Smartwatch Amazfit Pop 2 ma 1,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 pikseli. Za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.2, który obsługuje także połączenia głosowe. Wbudowana bateria 270 mAh ma zapewniać nawet do 10 dni pracy na jednym naładowaniu. Producent przygotował też ponad 150 tarcz.

Amazfit Pop 2 ma również pulsometr oraz zapewnia funkcję SpO2. To oznacza, że pozwala zmierzyć poziom natlenienia krwi. Poza tym oferuje śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych. Nie zabrakło też wodoszczelności na poziomie do 5 m. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Smartwatch Amazfit Pop 2 – specyfikacja techniczna

1,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 368 x 448 pikseli

Bluetooth 5.2

bateria o pojemności 270 mAh (do 10 dni pracy)

pulsometr

funkcja Sp02

obudowa wodoszczelna do 5 m

śledzenie ponad 100 aktywności fizycznych

kompatybilność z Androidem i iOS

źródło