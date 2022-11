Ładowarka samochodowa MagSafe dla iPhone’ów w ofercie Belkin

Belkin wprowadza do oferty nowe akcesorium. To ładowarka samochodowa z MagSafe dla iPhone’ów o nazwie Boost Charge Pro. Gadżet jest w stanie ładować baterię telefonu z mocą 15 W i jest to możliwe po podłączeniu do gniazda zapalniczki. Nowa ładowarka samochodowa dla iPhone’ów nie jest niestety tania.

Ładowarka samochodowa z MagSafe dla iPhone’ów. Jeśli szukaliście podobnego gadżetu, to z pomocą przychodzi firma Belkin, która dodała do oferty takie akcesorium i można je nabyć także poprzez oficjalny sklep internetowy Apple. To Boost Charge Pro, którego cena nie jest jednak niska.

Boost Charge Pro to ładowarka samochodowa zgodna z MagSafe, która jest w stanie ładować baterię iPhone’a mocą na poziomie 15 W. Gadżet podłącza się do gniazda zapalniczki i jest wyposażony w przewód USB C. Urządzenie waży 142 g i ma specjalny zaczep, który pozwala na jego umieszczenie w aucie.

Ładowarka samochodowa z MagSafe dla iPhone’ów od Belkin jest droga

Niestety ładowarka samochodowa MagSafe Boost Charge Pro marki Belkin nie jest tania. Jej cena w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 99,95 dol. Obecnie trwa przedsprzedaż urządzenia i wysyłka planowana jest od 14 listopada. Gadżet zapewnia kompatybilność z iPhone’ami 12 oraz nowszymi telefonami z iOS.

