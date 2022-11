Huawei Watch GT Cyber oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

Huawei Watch GT Cyber to smartwatch, którego premiera odbyła się zgodnie z zapowiedziami. Wraz ze składanym smartfonem Pocket S. Specyfikacja techniczna i cena nie są już tajemnicą. Zobaczmy sobie, co nowy zegarek ma do zaoferowania. W Chinach trzeba za niego zapłacić od 1288 juanów (ok. 842 zł).

Huawei Watch GT Cyber to smartwatch, który ma 1,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli. Bateria ma pojemność 292 mAh i producent deklaruje na jednym naładowaniu do 7 dni pracy. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.2. Nie zabrakło także NFC oraz GPS-u.

Smartwatch Huawei Watch GT Cyber ma też obudowę odporną na wodę do 5 ATM, a to oznacza możliwość zanurzenia na głębokość do 50 m. Następnie mamy optyczny pulsometr czy śledzenie ponad 100 różnych aktywności fizycznych. Całość pracuje pod kontrolą HarmonyOS 2. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Huawei Watch GT Cyber – specyfikacja techniczna

1,32-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 2,4 GHz

GPS

NFC

optyczny pulsometr

bateria o pojemności 292 mAh (do 7 dni pracy)

obudowa odporna na wodę do 5 ATM (do 50 m)

HarmonyOS 2

