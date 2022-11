Moto Watch 200 na renderach. Smartwatch wygląda stylowo

Moto Watch 200 to smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Świadczą o tym rendery prasowe zegarka, które wyciekły do sieci. Zegarek ma okrągłą tarczę oraz dwa przyciski na boku obudowy. Ponadto smartwatch Moto Watch 200 został wyposażony w optyczny pulsometr i ukrywa się pod nazwą MOSWZ200.

Moto Watch 200 to smartwatch, który powinien zadebiutować w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jakiś czas temu urządzenie znaleziono na stronie komisji FCC, gdzie je certyfikowano. To również przybliża rynkowy debiut. Teraz mamy okazję zobaczyć rendery, które pochodzą z materiałów prasowych producenta. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartwatch Moto Watch 200 ma okrągłą kopertę, na której zapewne umieszczono wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Na jednym z boków obudowy widać dwa przyciski. Pod spodem znajduje się optyczny pulsometr. Można także dostrzec ładowarkę, która działa na zasadzie pinów.

Smartwatch Moto Watch 200 blisko

Moto Watch 200 to smartwatch, którego premiera zapewne odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Wiemy, że zegarek ma wbudowany GPS oraz moduł Bluetooth LE zapewniający łączność bezprzewodową. Następnie mamy obudowę, która zapewnia wodoszczelność na poziomie 5 ATM, a więc umożliwia zanurzenie na głębokość do 50 m. Pełna specyfikacja techniczna nie jest na razie znana i na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla komunikatora Messenger

źródło