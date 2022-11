Huawei Watch GT Cyber pozuje na zdjęciu. To pancerny smartwatch

Huawei Watch GT Cyber to pancerny smartwatch, którego premiera jest blisko. W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym uchwycono nowy zegarek. To rzeczywiście ujawnia nam wzmocnioną obudowę. Wiemy, że smartwatch Huawei Watch GT Cyber zostanie oficjalnie zaprezentowany jeszcze w tym tygodniu. Debiut jest blisko.

Huawei Watch GT Cyber to smartwatch, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Zobaczymy go wraz z nowym składanym smartfonem chińskiej marki. Wszystko wskazuje na to, że będzie to pancerny zegarek we wzmocnionej obudowie. Mamy okazję zobaczyć zdjęcie, które ujawnia wygląd tego urządzenia.

Powyższe zdjęcie ujawnia, że Huawei Watch GT Cyber to pancerny smartwatch. Obudowa jest wzmocniona i producent zdecydował się na okrągłą tarczę. Na jednym z boków znajduje się cyfrowa koronka. Niestety specyfikacja techniczna nowego zegarka nie jest znana. Na jego temat wiadomo obecnie bardzo niewiele.

Pancerny smartwatch Huawei Watch GT Cyber w środę

Huawei Watch GT Cyber to smartwatch, którego premiera odbędzie się już 2 listopada. To oznacza, że zobaczymy go już w środę. Niestety cena i specyfikacja są na razie owiane tajemnicą. Znacznie więcej wiadomo o drugim z produktów, którego zapowiedź odbędzie się na tym samym evencie. Mowa o składanym smartfonie P50 Pocket S.

