Apple TV 4K 2022 – najważniejsze zmiany i nowości w przystawce z tvOS 16

Apple TV 4K 2022 to najnowsza przystawka telewizyjna z tvOS 16. Jakie zmiany oraz nowości wprowadza to urządzenie? Okazuje się, że nie tylko niższą cenę, bo udoskonaleń tu nie brakuje. Producent w Apple TV 4K 2022 zdecydował się na zmianę procesora na chip A15 oraz wprowadził wiele innych usprawnień.

Apple TV 4K 2022 to urządzenie zaprezentowane wcześniej w tym miesiącu. Sprzedaż rusza na dniach. Nowa przystawka z tvOS 16 wprowadza różne zmiany i nowości względem poprzedniej generacji. W tym artykule wybraliśmy najciekawsze z nich. Zobaczmy, co się zmieniło.

Mocny chip A15 Bionic

Apple TV 4K 2022 otrzymało nowy procesor A15 Bionic. Jest to ten sam układ, który znamy ze wszystkich modeli iPhone’ów 13 i dwóch tańszych 14. W przypadku rdzeni CPU można liczyć na 50 proc. lepszą wydajność względem A12, a dla GPU jest to 30 proc. więcej. Poza tym zwiększono rozmiar pamięci RAM do 4 GB, a na dane do 64 i 128 GB.

Wsparcie dla HDR10+

Przystawka telewizyjna Apple TV 4K 2022 wprowadza wsparcie dla kolejnego formatu wideo. Tym razem jest to standard HDR10+. W poprzedniej generacji dodano obsługę Dolby Vision. Oczywiście to wszystko wymaga zgodnych aplikacji.

Cena Apple TV 4K 2022 niższa

Cena Apple TV 4K 2022 została obniżona, co było dużą niespodzianką. W Stanach Zjednoczonych ścięto ją aż o 50 dol. Niestety w naszym kraju obniżki okazały się być realnie niewielkie, co wynika z aktualnych kursów walut na świecie. Zawsze to jednak nieco mniej.

Pilot z Siri ze złączem USB C

Apple zdecydowało się na wymianę portu Lightning w pilocie zdalnego sterowania z Siri. Zastąpiono go nowocześniejszym portem USB C. Jak dobrze wiemy, jest to kolejny krok na drodze do przejścia na ten standard w przypadku urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. W przyszłym roku obejmie to także iPhone’y, co wymusiły decyzje Unii Europejskiej związane ze standaryzacją portów ładowania w elektronice.

Zmiany w opakowaniu i obudowie

Apple TV 4K 2022 wprowadza też pewne zmiany obejmujące obudowę oraz pudełko. Na górze usunięto dopisek „TV” i pozostawiono wyłącznie logo nadgryzionego jabłka. Natomiast samo opakowanie jest bardziej prostokątne i nie ma zewnętrznej folii z plastiku. Poza tym w zestawie zabrakło kabla USB C.

Mniejsze waga

Nowe Apple TV 4K 2022 ma procesor A15 Bionic, który nie wymaga wentylatora. Tego elementu udało się pozbyć. To przełożyło się na około 12 proc. mniejsze gabaryty. Przy okazji waga urządzenia w porównaniu do poprzedniej generacji została zredukowana o około 50 proc.

źródło: opracowanie własne