Apple TV 4K 2022 oficjalnie. Cena i specyfikacja przystawki

Apple TV 4K 2022 to nowa przystawka telewizyjna z tvOS 16. Uaktualniona specyfikacja techniczna względem poprzedniego modelu obejmuje procesor A15 Bionic czy więcej pamięci na dane. Co ciekawe cena Apple TV 4K 2022 została obniżona względem poprzednika. W Polsce jednak nieznacznie. Zobaczmy, co oferuje ten sprzęt.