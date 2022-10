Chromecast 4K z aktualizacją do Google TV 12

Chromecast 4K doczekał się dużego uaktualnienia oprogramowania. To aktualizacja do Google TV 12, czyli platformy bazującej na Androidzie 12. Software dystrybuowany drogą OTA waży ponad 700 MB. Aktualizacja do Google TV 12 dla przystawki Chromecast 4K wprowadzana jest z firmware STTE.220621.019.A2.9082754.