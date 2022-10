Huawei Watch GT Cyber w drodze. Premiera smartwatcha z nowym P50 Pocket

Huawei Watch GT Cyber to nowy smartwatch marki. Dowiadujemy się, że jego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Wraz z nowym składanym smartfonem P50 Pocket. Niestety o nowym zegarku, poza nazwą, nie wiadomo w zasadzie prawie nic. Smartwatch Huawei Watch GT Cyber owiany jest jeszcze tajemnicą.

Huawei Watch GT Cyber to smartwatch, którego premiera odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Informacje na jego temat uzyskał jeden z chińskich leakerów i jest to pierwszy raz, gdy słyszymy o takim zegarku. Wiemy, że jego zapowiedź odbędzie się wraz ze składanym smartfonem P50 Pocket New.

Sam smartwatch Huawei Watch GT Cyber skrywa przed nami wiele tajemnic. W zasadzie znana jest tylko jego nazwa, która w plotkach pojawiła się pierwszy raz. Prawdopodobnie zegarek otrzyma okrągłą kopertę. Na razie są to jednak przypuszczenia, ale seria GT właśnie się tym wyróżnia.

Premiera smartwatcha Huawei Watch GT Cyber z P50 Pocket

Oficjalna premiera smartwatcha Huawei Watch GT Cyber odbędzie się przed końcem tego miesiąca. Chińczycy szykują specjalną konferencję na 26 października i to tam zamierzają pokazać także nowego smartfona ze składanym ekranem, czyli telefon P50 Pocket New. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na więcej informacji związanych z tym wydarzeniem.

źródło