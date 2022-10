Xiaomi Mi Band 7 Pro w Polsce. Cena i specyfikacja

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, która w końcu debiutuje w Polsce. Znana jest cena i specyfikacja techniczna urządzenia. Gadżet jest najdroższym z całej historii tej serii. Z drugiej strony ma najwięcej do zaoferowania. Zobaczmy sobie, jaka jest polska cena Xiaomi Mi Band 7 Pro i jakie funkcje ma ten smartwatch.

Xiaomi Mi Band 7 Pro to opaska, która kilka miesięcy temu debiutowała w Chinach. Teraz doczekaliśmy się jej w Polsce. Niestety cena smartwatcha nie jest niska, co już sugerowały wcześniejsze przecieki. Jest to najdroższe urządzenie z tej serii, ale jego specyfikacja techniczna czy funkcje są naprawdę warte uwagi.

Xiaomi Mi Band 7 Pro ma prostokątny ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala, na którym można ustawić jedną z ponad 150 tarcz. Następnie mamy wbudowany GNSS, który jest zgodny z różnymi standardami, w tym GPS. Bateria ma pozwolić na 12 dni pracy. Całość zamknięto w obudowie, która jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM.

Cena Xiaomi Mi Band 7 Pro w Polsce wysoka

Polska cena Xiaomi Mi Band 7 Pro nie jest niska i została ustalona na poziomie 499 zł. Co jest też wynikiem słabego kursu złotego względem euro. Do wyboru są paski w sześciu kolorach. Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 326 ppi z AoD

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS

moduł NFC

optyczny pulsometr

funkcja SpO2

obudowa wodoszczelna do 5 ATM

bateria zapewniająca 12 dni pracy

