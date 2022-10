OnePlus Buds Pro 2 w drodze. Wycieka specyfikacja nowych słuchawek

OnePlus Buds Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiej marki. Nie zostały one dochowane w tajemnicy do premiery. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje m.in. przetworniki w dwóch rozmiarach. Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 wspierają także dźwięk przestrzenny LDHC 4.0.

Słuchawki bezprzewodowe OnePlus Buds Pro 2 dostaną po dwa przetworniki dźwięku o średnicy 11 i 6 mm. Następnie mamy funkcję ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Jedno naładowanie baterii pozwoli na 6 h słuchania muzyki. Natomiast w przypadku połączenia z pudełeczkiem ładującym jest to 22 h. Czasy te ulegają znacznemu wydłużeniu po dezaktywacji ANC.

Pełna specyfikacja słuchawek OnePlus Buds Pro 2 nieznana

Na komplet informacji o specyfikacji techniczne słuchawek bezprzewodowych OnePlus Buds Pro 2 trochę sobie poczekamy. Wiemy jednak, że za łączność bezprzewodową odpowiada tu moduł Bluetooth 5.2. Jest też kodek audio LHDC 4.0 i zgodność z normą IP55, co chroni przed zachlapaniem. Warto też wspomnieć o niskich opóźnieniach w postaci 69 ms.

