Huawei Watch D trafia do Europy. Cena smartwatcha nie jest niska

Huawei Watch D to smartwatch, który trafił do Europy. Najpierw zegarek debiutował w Chinach. Urządzenie jest naprawdę ciekawe i oferuje różne funkcje. Za które to jednak trzeba odpowiednio zapłacić. Cena Huawei Watch D za naszą zachodnią granicą nie jest niska. Nowy smartwatch kosztuje całkiem sporo.

Huawei Watch D to smartwatch, który najpierw zadebiutował w Chinach. Teraz ogłoszono go także za naszą zachodnią granicą, co nastąpiło po wrześniowej zapowiedzi na IFA 2022. Zegarek trafi do sprzedaży w Niemczech za kilka dni. Będzie go można kupić od 12 października. Niestety cena urządzenia nie jest niska.

Smartwatch Huawei Watch D ma 1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 456 x 280 pikseli. Następnie mamy modułu Bluetooth 5.1 dla łączności bezprzewodowej, NFC czy GPS. Bateria według producenta ma zapewnić około 7 dni dla normalnego użytkowania. Całość zamknięto w wodo- i pyłoszczelnej zgodnej z normą IP68.

Cena Huawei Watch D wysoka

Cena Huawei Watch D w Niemczech została ustalona na poziomie 449 euro (ok. 2156 zł). Smartwatch nie jest więc tani, ale z drugiej strony klienci mogą liczyć na naprawdę wiele. Zegarek oferuje sporo funkcji, w tym możliwość wykonania prostego badania EKG, które pozwala zrobić także model GT 3 Pro.

