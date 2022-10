Google Pixel Watch blisko. Jest unboxing smartwatcha

Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiera jest bardzo blisko. Tymczasem mamy okazję zobaczyć unboxing zegarka, który pojawił się na dzień przed zapowiedzią. Na razie są to zdjęcia, ale prezentują nam one wygląd smartwatcha Google Pixel Watch na żywo. Wcześniej mogliśmy tylko oglądać rendery.