OnePlus Nord Watch oficjalnie. Cena i specyfikacja smartwatcha

OnePlus Nord Watch to pierwszy smartwatch wprowadzony do oferty pod tą marką. Premiera odbyła się w Indiach. Cena i specyfikacja techniczna nie są już tajemnicą. Zegarek ma 1,78-calowy ekran AMOLED o jasności do 500 nitów. Ponadto smartwatch OnePlus Nord Watch ma baterię, która starczy na 10 dni pracy.