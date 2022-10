Google Pixel Watch — cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiera jest bardzo blisko. Co wiemy przed debiutem zegarka? Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna tego urządzenia oraz większość z jego funkcji. Wiemy też, jaka będzie cena Google Pixel Watch w obu wariantach, które przygotował na premierę producent.

Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiera odbędzie się już 6 października. Niedługo po tym ruszy przedsprzedaż zegarka. Do tej pory był on obiektem wielu przecieków. Cena i częściowa specyfikacja techniczna są już znane. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym urządzeniu.

1,4-calowy ekran OLED z AoD

Google Pixel Watch to smartwatch, który ma 1,4-calowy ekran OLED z funkcją AoD, czyli Always on Display. Wyświetlacz oferuje rozdzielczość 450 x 450 pikseli, co daje nam 321 ppi. Został on pokryty szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass. Wiemy, że producent przygotował nowe tarcze dla Wear OS oraz nowy przycisk dla Asystenta.

Procesor Exynos 9110

Smartwatch Google Pixel Watch otrzyma procesor Exynos 9110 dostarczony przez Samsunga. Jest to dwurdzeniowa jednostka (Cortex-A53) taktowana zegarem do 1,15 GHz. Chip został wykonany w 10-nm litografii i będzie wspomagany przez 1,5 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 32 GB miejsca.

Cena Google Pixel Watch już znana

Cena Google Pixel Watch nie jest już tajemnicą. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych zegarek w podstawowej wersji ma kosztować 349 dol. (ok. 1730 zł). Natomiast model z LTE 399 dol. (ok. 1975 zł). W Europie zapłacimy więcej, bo 379 euro (ok. 1840 zł) lub 419 euro (ok. 2035 zł) za wariant ze wbudowanym modemem. Tanio nie będzie.













Z EKG i 5 ATM

Google Pixel Watch to smartwatch, który ma pulsometr i funkcję SpO2. Co ważne pozwoli też na wykonanie prostego badania EKG. Obudowa zegarka jest odporna na wodę do 5 ATM (do 50 m). Poza tym wiemy, że urządzenie ma NFC i zapewni szybkie parowanie ze słuchawkami Buds. Ponadto producent zaoferuje 6-miesięczny dostęp do Fitbit Premium. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Google Pixel Watch – specyfikacja techniczna

1,4-calowy ekran OLED o rozdzielczości 450 x 450 pikseli (321 ppi) z AoD

dwurdzeniowy procesor Exynos 9110

1,5 GB pamięci RAM

32 GB miejsca na dane

pulsometr + EKG

Wi-Fi

NFC

modem LTE (opcjonalnie)

bateria o pojemności około 300 mAh

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

Wear OS

