Google Pixel Watch LTE z ceną. Smartwatch z Wi-Fi tańszy

Google Pixel Watch LTE to droższy z dwóch nowych smartwatchy. Jego cena w Europie ma wynieść 419 euro. To daje nam około 2044 zł. Pojawi się także tańszy model zegarka ze wbudowanym Wi-Fi, który będzie kosztował mniej. Dokładnie 379 euro, czyli około 1850 zł. Tanio nie będzie.

Smartwatche Google Pixel Watch zostaną oficjalnie zaprezentowane 6 października. Niedługo po tym ruszy przedsprzedaż nowych zegarków z Wear OS. Widzimy, że ich ceny nie będą niskie. Dotyczy to zwłaszcza modelu ze wbudowanym modemem LTE.

Google Pixel Watch LTE pierwszym smartwatchem z obsługą Fi

Wiemy, że Pixel Watch LTE będzie pierwszym smartwatchem na rynku z obsługą Google Fi. Jest to wirtualna sieć komórkowa giganta z Mountain View, która do tej pory oferowana była na telefonach. Teraz stanie się to możliwe także na zegarkach z oprogramowaniem Wear OS, gdzie pewnie z czasem dołączą kolejne modele innych producentów. Na to jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

