OnePlus Nord Watch pozuje na renderach. Jest też specyfikacja smartwatcha

OnePlus Nord Watch to smartwatch, którego premiera odbędzie się w niedługim czasie. Do niedawna jego specyfikacja techniczna pozostawała tajemnicą. Teraz wyciekła do sieci. Przy okazji to samo źródło udostępniło rendery zegarka. Rzućmy sobie na to okiem.

Rendery smartwatcha OnePlus Nord Watch ujawniają nam prostokątną kopertę. Ekran to 1,78-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Wiemy, że zaoferuje maksymalną jasność na poziomie 500 nitów, odświeżanie obrazu w 60 Hz i rozdzielczość 326 ppi. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 5.2.

Pełna specyfikacja smartwatcha OnePlus Nord Watch tajemnicą

Na razie o wyposażeniu zegarka OnePlus Nord Watch nie wiemy wszystkiego. Pełna specyfikacja techniczna smartwatcha pozostaje tajemnicą. Pojemność nie jest znana, ale wiemy, że ma ona zapewnić do 10 dni pracy w trakcie przeciętnego użytkowania. Natomiast w przypadku funkcji śledzenia możemy spodziewać się monitorowania 105 różnych aktywności. Wiemy, że urządzenie zapewni kompatybilność z telefonami pracującymi pod kontrolą systemów Android oraz iOS.

