AirPods Pro 2 z pierwszą aktualizacją firmware

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które debiutują dziś na rynku. Wprowadzają one liczne nowości oraz udoskonalenia względem pierwszej generacji sprzętu. Tymczasem pojawiła się nowa aktualizacja firmware. Jest to oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków 5A377. Co nowego tu znajdziemy?

Apple nie podało wykazu zmian dla nowej aktualizacji firmware. Nie wiadomo więc, co nowego tutaj zaimplementowano. Mogą to być tylko poprawki pewnych błędów, ale równie dobrze mogło pojawić się coś nowego. Pewne źródła twierdzą, że może to być wsparcie dla kodeka LC3, który zapewni obsługę bezstratnego dźwięku poprzez Bluetooth.

Aktualizacja firmware dla AirPods Pro 2 wgrywa się automatycznie

Pamiętajmy, że uaktualnienia firmware dla słuchawek bezprzewodowych Apple instalowane są automatycznie. Na ma pewnego sposobu na wgranie do nich aktualizacji w natychmiastowych sposób i tak samo zapewne jest na AirPods Pro 2. W przyspieszeniu procesu pomaga często położenie słuchawek w pobliżu iPhone’a i ich podłączenie do ładowarki.

