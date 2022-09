Asystent Google na Pixel Watch z Wear OS z nowym przyciskiem

Asystent Google na smartwatchu Pixel Watch otrzyma nowy wirtualny przycisk. Będzie to część zmian, które firma przygotowała z myślą o nowej tarczy z Wear OS. Producent zaprezentował to na nowym wideo, które udostępniono przed premierą. Asystent Google na zegarku Pixel Watch pojawia się przez chwilę.

Asystent Google otrzyma nowy przycisk w wersji na Wear OS. Zobaczymy go w smartwatchu Pixel Watch, którego oficjalna premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Producent udostępnił nową zajawkę, gdzie zaprezentował nadchodzącą serię urządzeń. W tym wyczekiwane smartfony 7 i 7 Pro.

Asystent Google dla Wear OS ma nowy wirtualny przycisk, który możecie zobaczyć powyżej. Jest on częścią nowej i przeprojektowanej tarczy, która znajdzie się na ekranie smartwatcha Pixel Watch. Widzimy, że ma on postać okręgu wraz z logo dla tej funkcji.

Asystent Google z Pixel Watch trafi też na inne smartwatche z Wear OS

Asystent Google, który zostanie wprowadzony do zegarka Pixel Watch, powinien też wkrótce trafić na inne smartwatche, które będą pracowały pod kontrolą nowego oprogramowania Wear OS. To kwestia czasu. Wiemy, że takie urządzenia są w drodze. Jest to choćby TicWatch Pro 4, który szykuje firma Mobvoi. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.

