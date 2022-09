Apple Watch 8 i SE 2 jednak z obsługą Bluetooth 5.3

Apple Watch 8 i SE 2 to nowe smartwatche z watchOS 9, które producent zaprezentował wcześniej w tym miesiącu. Co ciekawe okazuje się, że te dwa tańsze modele obsługują ten sam standard niebieskiego ząbka, co model Ultra oraz smartfony iPhone 14 i AirPods Pro 2. Jest to najnowszy Bluetooth 5.3.

Nowy Bluetooth 5.3 wprowadza liczne udoskonalenia. Związane są one m.in. z oszczędnością energii czy większym zasięgiem połączeń bezprzewodowych. Kwestia technologii LE Audio na razie pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiadomo, czy Apple Watch 8 i SE 2 oraz inne produkty wspierają to rozwiązanie, bo producent w tym temacie milczy.

Bluetooth 5.3 na stronie z porównaniem Apple Watch 8 i SE 2

Taka informacja została znaleziono na uaktualnionej stronie z porównaniem zegarków Apple Watch 8, SE 2 i Ultra. Wcześniej w przypadku dwóch pierwszych smartwatchy widniał tam szczegół na temat modułu Bluetooth 5.0. Producent to jednak zmienił i przy okazji potwierdził w wypowiedzi dla serwisu źródłowego.

