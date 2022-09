AirPods Pro 2 — najważniejsze nowości w słuchawkach Apple

AirPods Pro 2 to najnowsze słuchawki bezprzewodowe Apple. Wprowadzają one liczne nowości oraz udoskonalenia. Wśród nich jest nowy chip H2, usprawnione aktywne wyciszania szumów czy dłuższy czas pracy na baterii. Zobaczmy, co nowego jeszcze znajdziemy w AirPods Pro 2, które wkrótce trafią do sprzedaży.

AirPods Pro 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple zaprezentowane wcześniej w tym miesiącu. Wkrótce trafią do sklepów. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jakie nowości wprowadzają względem pierwszej generacji, to odpowiedź znajdziecie w tym artykule. Zobaczmy, co nowego pojawia się wraz z tym modelem.

Nowy chip Apple H2

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2 dostały nowy chip Apple o nazwie H2. Działa on w połączeniu z Bluetooth 5.3, czyli ostatnią wersją niebieskiego ząbka. Układ współpracuje z nowym przetwornikiem oraz wzmacniaczem, co znacznie polepsza jakość dźwięku. Poza tym zwiększa żywotność baterii i odpowiada za lepszą redukcję hałasu.

Dwa razy lepsza redukcja hałasu

AirPods Pro 2 to słuchawki bezprzewodowe, które wspierają ANC, czyli aktywne wyciszanie hałasu. Apple wprowadziło w nich udoskonalenia, które zaowocowały dwa razy lepszym poziomem działania dla tej funkcji. Stało się to możliwe za sprawą wspomnianego chipu H2 czy odpowiedniego rozmieszczenia mikrofonów i tylnych odpowietrzników.

Nowe pudełeczko MagSafe

Słuchawki AirPods Pro 2 otrzymały od Apple także nowe pudełeczko MagSafe, które również wprowadza ciekawe nowości. Przede wszystkim dodano głośniczek, który poprzez emitowanie dźwięku pozwoli na znalezienie etui w przypadku jego zgubienia. Jest ono też zgodne z ładowarką dla Apple Watchy i przy okazji wprowadzono zaczep na smycz.

AirPods Pro 2 ze znacznie dłuższym czasem pracy

AirPods Pro 2 dzięki różnym udoskonaleniom wprowadzonym przez producenta pozwalają także na znacznie dłuższy czas pracy na jednym naładowaniu. W przypadku słuchania muzyki jest to nawet 6 h. Natomiast w połączeniu z pudełeczkiem czas ten wydłuża się do 30 h. Są to znacznie lepsze wyniki w porównaniu do pierwszej generacji tych słuchawek.

Wśród nowości sterowanie dotykiem

AirPods Pro 2 to także zupełnie nowe możliwości z zakresu sterowania dotykiem. Głośność może być regulowana ruchem palca w górę lub dół. Następnie mamy naciśnięcie, co pozwala pauzować i wznawiać odtwarzanie czy odbierać lub kończyć połączenia. Natomiast przytrzymanie pozwala na przełączanie się pomiędzy redukcją hałasu a adaptacyjnym trybem kontaktu.

